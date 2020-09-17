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  4. Elinde tüfekle kayalıklara çıkan şahıs 1 saat sonra ikna edildi

Elinde tüfekle kayalıklara çıkan şahıs 1 saat sonra ikna edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 17:44 | Son Güncelleme

Kayseri’de elinde tüfekle kayalıklara çıkan bir kişi, ekiplerin 1 saat süren ikna çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden indirildi.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Danışmend Gazi Mahallesi 3 tepeler mevkisinde meydana gelen olayda ailesiyle arasının kötü olduğu ve bunalımda olduğu iddia edilen M.A.

Kayseri’de elinde tüfekle kayalıklara çıkan bir kişi, ekiplerin 1 saat süren ikna çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden indirildi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Danışmend Gazi Mahallesi 3 tepeler mevkisinde meydana gelen olayda ailesiyle arasının kötü olduğu ve bunalımda olduğu iddia edilen M.A. (33) isimli şahıs, eline pompalı tüfek alarak kayalıklara çıktı. M.A.’yı kayalıklarda görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çelik yelek giyen polis ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonucunda M.A.’nın tüfek ile birlikte bulunduğu yerden indirilerek, karakola götürüldü.

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