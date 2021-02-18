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Elinde tüfekle köpeği kovalarken yakalandı, köpek sahibine etmediği hakaret kalmadı

18.02.2021 10:09 | Son Güncelleme:
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Antalya’da Mustafa Yıldız isimli vatandaş, köpeğini taş ve sopayla yaraladığını iddia ettiği komşuları Aycan ve Zeynep Ulusoy hakkında suç duyurusunda bulundu.

Antalya’da Mustafa Yıldız isimli vatandaş, köpeğini taş ve sopayla yaraladığını iddia ettiği komşuları Aycan ve Zeynep Ulusoy hakkında suç duyurusunda bulundu. Zeynep Ulusoy ise, Mustafa Yıldız’ın köpeklerinin kendileri ve hayvanları için tehlike oluşturduğunu, köpeğin ağzındaki tavuğunu bırakması için sopayla vurduklarını söyledi. Köpek sahibi köpeğine taş atıldığını gördüğünde telefonla kayda girdi. Elinde tüfekle bekleyen ev sahibinin köpek sahibine hakaretleri, tehdit etmesi, bahçeden kovması ve eşinin tavuklara saldırdığı için köpeği taşladıklarını söyledikleri anlar görüntülere yansıdı.
Manavgat ilçesi Yavrudoğan Mahallesi Mutemet mevkiinde meydana gelen ve Mustafa Yıldız’ın sosyal medya paylaşımıyla kamuoyuna yansıyan köpeğin taş ve sopayla yaralanması olayıyla ilgili olarak taraflar birbirlerini suçladı. Mustafa Yıldız’a ait köpek, komşuları Aycan ve Zeynep Ulusoy tarafından taş ve sopalarla vurulmak suretiyle yaralanırken, köpeğini veterinere götürerek tedavi ettiren Mustafa Yıldız, jandarmaya giderek komşuları hakkında şikayette bulundu.

Tüfekle tehdit ettiler
Her zaman olduğu gibi köpeklerini bahçeye saldığını, köpeklerinden birisinin komşularının çocuklarının arkasına takılarak Aycan-Zeynep Ulusoy çiftinin evlerinin önüne gittiğini belirten Mustafa Yıldız “Bu komşularımız daha önce de köpeklerimize saldırıp darp etmişlerdi. Son olayda tüfek çekmesi, sopayla, taşla köpeğimizi yaralaması sonucu köpeğimin ayağının tendonları ve damarları parçalandı. Komşumuz durmadan köpeklere bu şekilde davranıyor. Köpeğinizi öldürürüm. Sizi darp ederim gibi tehditler savuruyor. Ben gittiğimde eşine daha büyük taşlarla vur gibi şeyler söylüyordu. Tüfeği çekmişti. Belki 30 saniye daha geç kalsam köpeği tüfekle vuracaktı. Eşim yabancı olduğu için ve çocuklarımız hayvanları sevdiği için hobi bahçesi yaptık. Bir sevgimiz var hayvanlara. Yaklaşık 10-15 köpeğimiz var. Sokak hayvanlarına da bakıyoruz. Olayın ardından jandarmaya giderek şikayette bulundum. Jandarma tüfeği aldı ve soruşturma başlattı” dedi.

"Tavuğumuzu boğazlıyordu"
Komşularının çok sayıda köpeği olduğunu ve sürekli tehlike altında olduklarını belirten Zeynep Ulusoy ise “Ben bahçede ağaçları sulamaya indim. Bir baktım küçük bir köpek tavuğu ağzına almış. Koştum arkasından ağzından tavuğu attırayım diye elime ne bulduysam köpeğe attım. Tarlanın ortasına kadar vardım kurtarmak için. Ama kurtaramadım. Kurtarmaya çalışırken taş gelmiş köpeğe. Ben bahçemin içindeki tavuğumuz göz göre göre bırakır da yedirir miyim? Siz olsanız ne yapardınız. Adam da gelmiş buradan cep telefonuyla köpeği çekmiyor da eşimi çekiyor. Hangi hakla çekiyor. Dünkü olayı ben yaşadım. Ben gördüm. Eşimin hiçbir haberi yoktu. Benim çığlığıma çocuklar ile beraber eşim indi. Bir de gördüler ki köpeğin ağzında tavuk. Ne silah sıktı ne başka bir şey yaptı. Ben o tavuğu köpeğin ağzından alacağım diye canım çıktı. Ben kendi bahçemde kendi tavuğumu kurtarmaya çalıştım. Benim de hayvanım var. Bir tane köpeğim, 8 tavuğum, 4 kedim var. Ben de hayvan severim. Ama beni tahrik ederek, köpeklerini buraya salarak beni bu işi yapmaya maruz bıraktığı için ben bu adamdan şikayetçiyim” dedi.

"Karıma çocuklarıma hakaret ettirmem"
Mustafa Yıldız’ın asıl ikametinin Side olduğunu, burada ikameti bulunmadığını ileri süren Aycan Ulusoy ise, “Evimin önüne bahçeme girdi ve hakarete başladı. Dedim ki sen benim karıma hakaret edemezsin. Benim arazime benim iznim olmadan giremezsin. Tüfek açıktı yani. İçinde saçma falan hiçbir şey yoktu. Vatandaş bunu çekiyor. Ruhsatsız silahla beni tehdit etti diyor. Ya sen benim arazime girmişsin benim karımı tehdit etmişsin. Ben sana ne diyeceğim? Aferin oğlum mu diyeceğim? Hayır ben sana tepki göstereceğim” diye konuştu

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