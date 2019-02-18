HABER

Elindeki poşette çalıntı eşyalarla yakalanan 2 hırsız tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 22:01 | Son Güncelleme

Karabük’te iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Öğlebeli Mahallesi Demirçelik Kavşağı’nda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin durdurmak istediği 2 şüpheli kaçmaya başladı.

Elindeki poşette çalıntı eşyalarla yakalanan 2 hırsız tutuklandı

Karabük’te iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Öğlebeli Mahallesi Demirçelik Kavşağı’nda İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerinin durdurmak istediği 2 şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kovalama sonucunda N.K. isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin elindeki poşetten çok sayıda ayakkabı, elbise ve saat çıkarken, zanlıların eşyaları farklı iş yerlerinden çaldıkları belirlendi. Kaçan H.K. isimli şüpheli de kısa sürede yakalandı. Yapılan sorgu ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şüphelilerin 15 Şubat tarihinde meydana gelen telefon hırsızlığı olayının da failleri oldukları ve çalınan telefonların ele geçirildiği belirtildi. Hırsızlık başta olmak üzere birçok suçtan sabıka kaydı bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın saatlerce ne için bekledilerKuyruğun sonu gelmedi! Bakın saatlerce ne için beklediler
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam geldi

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız

Erdoğan: Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

Sesi duyan arabanın yanına koştu! Herkes seferber oldu

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.