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Elindeki poşetten 2 kilo metamfetamin çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:42 | Son Güncelleme

VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu R.A.'nın elinde taşıdığı poşette, 1 kilo 968 gram metamfetamin ele geçirildi.

Elindeki poşetten 2 kilo metamfetamin çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da polisin şüphe üzerine durdurduğu R.A.'nın elinde taşıdığı poşette, 1 kilo 968 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A. hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezası olduğu belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik dün Edremit ilçesi Süphan Mahallesi'nde uygulama yaptı. Uygulama sırasında R.A., şüphe üzerine durduruldu. R.A.'nın elindeki poşette yapılan aramada, 4 paket halinde 1 kilo 968 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.A.'nın yapılan sorgusunda, 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçlarından hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis ve 100 bin lira adli para cezasının bulunduğu belirlendi.

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