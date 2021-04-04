Elindeki sigara ile uyuyunca yangın çıkı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde elinde sigara ile uyuyakalan kişi, yangın çıkmasına sebep oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Kuzey Sokak’ta bulunan 3 katlı bir binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1. kattaki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen adam, elinde yanan sigara ile uyuyunca yangına sebep oldu. Yangın sırasında uyuyan şahıs, dumanı görünce kendisini dışarıya attı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

