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Elindeki tabanca ateş aldı hem kendisi hem avukat katibi yaralandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

Konya'da bir inşaat firması sahibi Zafer Ç.(40), alacaklısı tarafından icra işlemi için gelen görevlilere sinirlenerek belindeki tabancayı çıkartmak istedi.

Konya'da bir inşaat firması sahibi Zafer Ç.(40), alacaklısı tarafından icra işlemi için gelen görevlilere sinirlenerek belindeki tabancayı çıkartmak istedi. Yanındakilerin elindeki tabancayı almak istediği sırada ateş alması sonucu Zafer Ç. elinden, Avukat katibi Ayşe Yavuz'da yerden seken merminin ayağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 12 Eylül Perşembe günü saat 14.20 sıralarında Mengene Mah. Fetih Caddesi'nde bulunan inşaat firmasının ofisinde meydana geldi. Borçlu olduğu kişinin dava etmesi sonucu, işyerine icra işlemi için gelen Avukat Makbule Kara ile yanında katip olarak çalışan Ayşe Yavuz (40) ve İcra Memuru Dilek Cihan (37) icra işlemi başlatmak istediği esnada firma sahibi Zafer Ç., icra işlemine sinirlenerek borçlu olduğu kişiyi aradı. Telefonda tartışan Zafer Ç., belindeki ruhsatlı tabancayı çıkartmak istedi. Bu sırada yanında bulunanlar tabancayı elinden almak isteyince ateş aldı. Zafer Ç., kendi elinden yaralanırken merminin sekmesi sonucu Avukat Katibi Ayşe Yavuz ayağından yaralandı. İcra memuru Dilek Cihan'ın ise pantolonuna mermi isabet ettiği ancak yaralanmadığı öğrenildi. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı öğrenilirken, olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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