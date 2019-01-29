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Elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla vurulan Burak, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 02:02 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde, ağabeyi ve 2 arkadaşıyla birlikte ava çıktığı sırada elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulan Burak Kulle (10), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla vurulan Burak, toprağa verildi

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde, ağabeyi ve 2 arkadaşıyla birlikte ava çıktığı sırada elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu vurulan Burak Kulle (10), gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Olay, dün öğle saatlerinde, Altıntaş'a bağlı Pınarcık köyünde meydana geldi. Burak Kulle, iddiaya göre, ağabeyi İ.K. (13), arkadaşları Y.T. (15) ve S.Y. (15) ile birlikte avlanmak ve hayvanlar için yem toplamak üzere traktöre binip, araziye çıktı. Bir süre sonra bölgeye giden köylüler, Burak Kulle'yi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Kulle'nin yaşamını yitirdiği belirledi. İ.K., Y.T. ve S.Y., jandarma karakoluna götürülürken, Kulle'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Altıntaş Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede, traktörle gittikleri sırada, Kulle'nin elinde olan ve Y.T.'ye ait olduğu belirtilen tüfeğin kazara ateş alması sonucu başından vurularak, hayatını kaybettiği belirlendi. İ.K., Y.T. ve S.Y. ise ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edildi.
Burak Kulle'nin cenazesi, otopsi için götürüldüğü Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, Pınarcık köyüne getirildi. Kulle için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Kulle'nin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Burak Kulle'nin cenazesi, köy camisinde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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Elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla vurulan Burak, toprağa verildiElindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla vurulan Burak, toprağa verildiElindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla vurulan Burak, toprağa verildiElindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla vurulan Burak, toprağa verildi

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