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Elindeki tüfek ateş aldı, annesi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 14:04 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde 26 yaşındaki Eşref C.'nin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği annesi Resmiye C.'yi (53) sol ayağından yaraladı.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde 26 yaşındaki Eşref C.'nin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu saçmaların isabet ettiği annesi Resmiye C.'yi (53) sol ayağından yaraladı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Serik'e bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Eşref C., evde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bir anda ateş alan tüfekten çıkan saçmalar o sırada evdeki annesi Resmiye C.'nin sol ayağına isabet etti. Olay yerine çağrılan ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Resmiye C.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Eşref C. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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