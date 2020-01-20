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  4. Elindeki tüfek kazara ateş alan liseli hayatını kaybetti

Elindeki tüfek kazara ateş alan liseli hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 00:14 | Son Güncelleme

Tunceli’de bir köyde dengesini kaybedip düşerken elindeki tüfek kazara ateş alan 16 yaşındaki lise öğrencisi kaldırıldığı Elazığ’daki hastanede hayatını kaybetti.Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli köyünde meydana geldi.

Tunceli’de bir köyde dengesini kaybedip düşerken elindeki tüfek kazara ateş alan 16 yaşındaki lise öğrencisi kaldırıldığı Elazığ’daki hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Berkay Dinçer, arkadaşlarıyla birlikte evlerinin bahçesine geldiği sırada dengesini kaybedip düşerken elinde bulunan av tüfeği kazara ateş aldı.Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Dinçer’in kafasına isabet etti. Genç ağır yaralanırken, birlikte bahçede bulunan arkadaşları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı genç, ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden Berkay’ın Çemişgezek Çok Programlı Lisesi 9. Sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

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