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  4. Elindeki tüfek yere düşünce ateş aldı: Eşi ve kendisi vuruldu

Elindeki tüfek yere düşünce ateş aldı: Eşi ve kendisi vuruldu

25.01.2021 13:46 | Son Güncelleme:
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Samsun’da elindeki tüfeğin yere düşmesi sonucu patlayan tüfekten sıçan saçmaların isabet etiği şahıs ile yanındaki eşi yaralanarak hastanelik oldular.Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi’nde önceki akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da elindeki tüfeğin yere düşmesi sonucu patlayan tüfekten sıçan saçmaların isabet etiği şahıs ile yanındaki eşi yaralanarak hastanelik oldular.
Olay, Samsun’un 19 Mayıs ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi’nde önceki akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.T.(51) kendisine ait bahçede bulunduğu sırada elindeki tüfek yere düşerek ateş alıp patladı. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar R.T. ile yanında bulunan eşi A.T.’ye (51) isabet ederek her ikisini de yaraladı. Yaralı karı-koca 112 ekipleri tarafından ambulansla ilçede bulunan 19 Mayıs Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. R.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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