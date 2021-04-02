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  4. Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi

Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi

02.04.2021 03:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerine tüfek doğrultan genç, kaçacak yer bulamayınca silahı göğsüne dayadı. Polis Özel Harekat ekiplerinin sevk edildiği alanda 2 saat korku dolu anlar yaşatan genç, kaçmak istediği sırada etkisiz hale getirildi.

Elindeki tüfekle korku dolu anlar yaşatan genç, 2 saat sonra etkisiz hale getirildi

Olay, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Bir kişinin elinde tüfek ile yürüdüğünü gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin ’dur’ ihtarı yaptığı genç adam, silahı polislere doğrultarak uzaklaşmaya çalıştı. Takviye isteği üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daha sonra bir sokakta etrafı sarılan ve adının Muhammet E. (20) olduğu öğrenilen genç, bu sefer de silahı kendine doğrultu. Çelik yelekli polisler tarafından ablukaya alındığı alandan çıkamayan Muhammet E. ile müzakereci polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

KAÇMAK İSTERKEN POLİSLER TARAFINDAN YİNE KISTIRILDI

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen Muhammet E.’nin elindeki tüfeği bırakmaması üzerine bölgeye Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri sevk edildi. O sırada olay yerine gelen ağabeyi ise kardeşinin yanına gitmek isterken, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi. Gencin, polislerin çekilmesini istemesinin ardından ekipler geri çekildi. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen Muhammet E., birkaç sokak ileride kıskaca alınarak etkisiz hale getirildi.

Muhammet E.’nin yaklaşık 2 ay önce yine bıçakla intihara kalkıştığı öğrenildi. Ailevi sorunları olduğu ve bu nedenle intihara kalkıştığı iddia edildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar polis Denizli
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