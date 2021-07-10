Elindeki yemeği alan martıya işkence 'pes' dedirtti

İngiltere Torquay'daki Princess Theatre yakınlarındaki gezinti yolunda yürürken kimliği belirsiz adam bir martıya eziyet ederken görüldü.

Elindeki donutun martı tarafından alınmasının ardından hayvanın boynunu sıkan ve çörek düşene kadar bırakmayan adam kimsenin bakışlarına aldırmadan dakikalarca bu şekilde kaldı.

MARTININ AĞZINDAN ALIP TEKRAR YEDİ

Martının ağzından düşen çöreği alan ve hayvanı bırakan adam martıyla paylaşamadığı yiyeceği alarak yemeğe koyuldu.

O anlar görüntülenirken çevreden geçen kişilerin tepki göstermemesi de dikkat çekti.



