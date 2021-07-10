HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Elindeki yemeği alan martıya işkence 'pes' dedirtti

Elindeki yemeği alan martıya işkence 'pes' dedirtti

10.07.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Torquay şehrindeki bir turist yaptığı hareketle şoka uğrattı. Elindeki donutun bir martı tarafından kapılmasının ardından hayvanın boynunu tutan ve hayvana eziyet adama kimsenin tepki göstermemesi de dikkat çekti.

Elindeki yemeği alan martıya işkence 'pes' dedirtti

İngiltere Torquay'daki Princess Theatre yakınlarındaki gezinti yolunda yürürken kimliği belirsiz adam bir martıya eziyet ederken görüldü.

Elindeki donutun martı tarafından alınmasının ardından hayvanın boynunu sıkan ve çörek düşene kadar bırakmayan adam kimsenin bakışlarına aldırmadan dakikalarca bu şekilde kaldı.

Screenshot_12

MARTININ AĞZINDAN ALIP TEKRAR YEDİ

Martının ağzından düşen çöreği alan ve hayvanı bırakan adam martıyla paylaşamadığı yiyeceği alarak yemeğe koyuldu.

O anlar görüntülenirken çevreden geçen kişilerin tepki göstermemesi de dikkat çekti.

Screenshot_14

Caretta carettaya eziyet eden turistlere para cezasıCaretta carettaya eziyet eden turistlere para cezası


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniğiSosyal medya bunu konuşuyor! NASA'nın canlı yayınında UFO paniği
Team Paribu Türk sporunun yarını için hazırTeam Paribu Türk sporunun yarını için hazır
Ülke 6.2'yle sallandı!Ülke 6.2'yle sallandı!
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Petek Dinçöz, estetikten tanınmaz halde!

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

9 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Markette indirim izdihamı! 1 kilometre kuyruk oluştu

Zuhal Topal o isimleri fena ti’ye aldı!

Zuhal Topal o isimleri fena ti’ye aldı!

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

Akılalmaz olay! 600 kişi linç etti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Sosyal medyadan tepki yağdı! Valilikten açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Doktorunun cinsel ilişkiyi yasaklamasıyla kabus başladı

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Tarifeli uçak polemiği büyüyor!

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.