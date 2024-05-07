Elindekileri fırlatıp birden ayağa kalktı! Şaban Sevinç ve Ferhat Murat canlı yayında birbirlerine girdi, acil reklama gidildi

Şaban Sevinç ile Ferhat Murat arasında TV 100'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı'nda tansiyon yükseldi. Gazeteci Sevinç'in eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasayı ihlal ettiği sözleri üzerine iletişimci yazar Murat, tepki gösterdi.

Murat'ın "Terörle mücadelede ciddi kararlı bir mücadele yaptığı için mi sen rahatsız oluyorsun? Sayın İçişleri Bakanı'nın alınan kararlarla ilgili bir yorum yapma hakkı yok mudur? Türkiye'de hukuk kararlarını kendince yorumlamak gibi bir hakkı yok mu?" ifadeleri sonrası, ikili arasında gerilim tırmandı.

SEVİNÇ: "NE SAÇMALIYOR BU?"

Sevin ise "Ne saçmalıyor bu?" deyince Murat küplere bindi. Sevinç, "Soylu'yu eleştirmek yasak mı?" diye sordu ve "tarafsızlığı senden mi öğreneceğim, sen kimsin ki tarafsızlığı senden öğreneceğim" ifadelerini kullandı.

MURAT: "DÜZGÜN KONUŞ!"

Bu sözler üzerine ortam daha gerildi. Murat, "Düzgün konuş Şaban Sevinç, benim kim olduğum belli" dedi.

DOSYALARI FIRLATIP AYAĞA KALKTI: "BEN GİDİYORUM"

Murat, Sevinç'e, "Ben sana ayar vermiyorum, eleştiride bulunuyorum." dedi ve sonrasında elindeki dosyaları yere fırlatarak "Ben gidiyorum kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi ya?" dedi.

İki ismi de sakinleştirmek isteyen programın moderatörü Gürkan Hacır ise reklam arasına gitti.