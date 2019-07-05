HABER

Elinden cep telefonunu alan eşine kızıp evini terk eden 2 aylık hamile kadından 12 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 12:14 | Son Güncelleme

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde oturan, 3 aylık evli ve 2 aylık hamile 20 yaşındaki Başak Çamkerten, 12 gün önce eşi cep telefonunu elinden aldığı için evinden ayrıldı ve bir daha evine dönmedi.Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyüne evli olan Başak Çamkerten telefonla çok vakit geçirdiği gerekçesiyle eşinin telefonunu almasının ardından eşi Mehmet Çamkerten (34) ile tartışma yaşandı.

Elinden cep telefonunu alan eşine kızıp evini terk eden 2 aylık hamile kadından 12 gündür haber alınamıyor

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyünde oturan, 3 aylık evli ve 2 aylık hamile 20 yaşındaki Başak Çamkerten, 12 gün önce eşi cep telefonunu elinden aldığı için evinden ayrıldı ve bir daha evine dönmedi.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Topluca köyüne evli olan Başak Çamkerten telefonla çok vakit geçirdiği gerekçesiyle eşinin telefonunu almasının ardından eşi Mehmet Çamkerten (34) ile tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından eşine sinirlenen Başak Çamkerten gizlice eşyalarını ve düğün albümünü alarak evden çıktı ve kendisinen bir daha haber alınamadı. Eşinin evden çıktığı gün akşam saatlerinde jandarmaya kayıp ihbarında bulunan Mehmet Çamkerten ve olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı. Köyde ve köy çevresinde gerçekleştirilen arama çalışmalarında, Başak Çamkerten’e ait bir ize rastlanılamadı.

Babadan kaçan kızına çağrı
12 gündür kayıp olan Başak Çamkerten’in KOAH hastası olan babası kızının telefonun eşinin elinden alınması nedeniyle evi terk ettiğini bir daha haber alamadıklarını dile getirdi. Kızına "Babanın evine dön" diyerek seslenen baba Cengiz İpek “Eşi ile arasında hiçbir sıkıntı yok. Sadece eşi telefonu elinden aldığından dolayı evi terk etti. Kaçarak evlendiği zaman ben ona baba evine gelemezsin demiştim. Bir de ondan dolayı. Başka aralarında hiçbir sıkıntı yok. Savcılığa duyuru yaptım, jandarmaya bildirdim, emniyete bildirdim, bize net bir bilgi vermiyorlar. Savcılık biz araştırıyoruz diyor, jandarma da biz araştırıyoruz diyor, bize net bir bilgi vermiyorlar. Kızımın can güvenliğinden endişem var. Yine sesleniyorum, kızım neredeysen çık gel babanın evine” dedi.

Eşyalarını ve fotoğraf albümünü alıp evi terk etti
Eşi Mehmet Çamkerten ise kaçan eşi ile ilgili yaptığı açıklamada "Sabahleyin işe gidecektim kaldırmak istedi. Sabah uyandırdığım zaman kalkmak istemedi. Bende tabi bir şey yapmadım telefonu aldım gittim. Gitmemle birkaç saat sonra illaki buralarda telefonu aradı. Sonra geldi telefonu aldı bende giderken fark ettim. Aradım ve çalınca açtı, bende ‘Aldığın telefonu buraya getir’ dedim. Geldi eve ve bende peşinden koşarak geldim. Telefonu tekrar aldım. Biraz tartıştık. Gidecek bir sıkıntı da yoktu aramızda. Sonra gizliden eşyalarını toplayıp, fotoğraf albümünü de alıp yola çıktı ama cebinde parada yoktu. Nereye gittiği hakkında da herhangi bir bilgim yok” diye konuştu.

Elinden cep telefonunu alan eşine kızıp evini terk eden 2 aylık hamile kadından 12 gündür haber alınamıyor

Elinden cep telefonunu alan eşine kızıp evini terk eden 2 aylık hamile kadından 12 gündür haber alınamıyor

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
Hırsızlar film gibi operasyonla yakalandıHırsızlar film gibi operasyonla yakalandı
Bolu’da, FETÖ şüphelisi 2 asker ve 1 sivil tutuklandıBolu’da, FETÖ şüphelisi 2 asker ve 1 sivil tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Karadeniz semalarında hareketli saatler

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Cüneyt Özdemir'in 'Sadece Şeyma' yorumu olay oldu!

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

Erdoğan'dan milletvekillerine yeni parti uyarısı

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlker Başbuğ'dan çarpıcı açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Patlayan klima evde yangın çıkardı: 3 yaralı

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

Umut tacirlerinin tarifesi: Kişi başı 1500 euro

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.