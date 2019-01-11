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Elinden düşen tüfeğin ateş almasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da bir depoda çalışan Seyfettin Ateş'in (22) elinden düşürdüğü tüfeğin ateş alması sonucu boğazından vurularak, hayatını kaybetti.

Elinden düşen tüfeğin ateş almasıyla öldü

Emrah KIZIL- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da bir depoda çalışan Seyfettin Ateş'in (22) elinden düşürdüğü tüfeğin ateş alması sonucu boğazından vurularak, hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Şehitlik Mahallesi'ndeki bir depoda meydana geldi. Depoda çalışan Seyfettin Ateş, iddiaya göre bir kamyon kasasındaki tüfeği aldı. Ancak tüfek elinden yere düştü. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Ateş'in boğazı ile vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Ağır yaralanan Ateş, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ateş'in cenazesi otopsi için morga konulurken, olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, inceleme başlattı. Tüfeğin ruhsatlı olup olmadığı ve kime ait olduğu araştırılıyor.

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