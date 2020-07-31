HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Elinden kaçırdığı danayı ikna edemeyince... 'Gel kurban olduğum'

Elinden kaçırdığı danayı ikna edemeyince... 'Gel kurban olduğum'

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2020 10:03 | Son Güncelleme

Sahibinin elinden kaçarak Melikgazi'de tur atmaya başlayan kurbanlık dana, 2 saat süren kovalamaca sonucu yakalanabildi. Kayseri'de yaşanan kovalamacada zaman zaman tehlikeli anlar yaşanırken bir kişinin 'Gel güzel kızım, gel kurban olduğum' demesi dikkat çekti.

Melikgazi ilçesine bağlı İldem Mahallesi’nde kesilmek üzereyken sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık hayvan, ortalığı birbirine kattı. Cadde aralarından geçen hayvanı yakalamak için vatandaşlar seferber oldu. Melikgazi Belediyesi ekipleri de sakinleştirici iğne ile hayvanı yakalamaya çalışırken, vatandaşların ip, halat ve zincirlerle yakalama çabası da sonuçsuz kaldı. Bahçelievler Mahallesi’ne kadar kaçan ve burada boş araziye giren dana, zaman zaman tehlikeli anlar yaşattı. Vatandaşlar, yakalamaya çalıştıkları danaya "Gel güzel kızım, gel kurban olduğum" diye seslendi. Yaklaşık 2 saat süren kovalamacanın ardından yakalanan kurbanlık dana, kasap tarafından orada kesildi. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
86 yıl sonra ilk! Koşarak geldiler 86 yıl sonra ilk! Koşarak geldiler
Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı?Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı?
Sümela Manastırı nerede? Sümela Manastırı tarihi!Sümela Manastırı nerede? Sümela Manastırı tarihi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

İzmir’de korkunç olay: 4 yaşındaki kızını öldürüp, intihar etti

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

Eski damat vahşeti: 4 kişiyi öldürdü

12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı

12 saatte 40 bin, 4 günde 151 bin araç giriş yaptı

'İlişki sırasında yanlışlıkla öldürdüm'

'İlişki sırasında yanlışlıkla öldürdüm'

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Aşkını ilan etti! Kaan Yıldırım'dan Hadise ile ilk fotoğraflar

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

İlginizi Çekebilir

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

En güzel, anlamlı ve kısa Kurban Bayramı mesajları 2020!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı? Abdestsiz olarak kurban kesilir mi?

Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı?

Kurban kesim vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Kurban Bayramı kurban kesme ve teşrik tekbirleri ne zaman başlar?

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ne zaman biter?

Kurban Bayramı ibadetleri nelerdir? Kurban Bayramı'nda okunacak dualar hangileri? İhlas Suresi hatmi, tövbe ve istiğfar etmek…

Kurban Bayramı ibadetleri nelerdir?

Denizde ölümle burun buruna geldiler

Denizde ölümle burun buruna geldiler

Ankara'da kadın cinayeti! Pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Yine kadın cinayeti

Karı kocanın feci ölümü! Traktörün altında kaldılar

Karı kocanın feci ölümü! Traktörün altında kaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.