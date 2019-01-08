Elinden yaralanan balıkçının imdadına deniz polisi yetişti

Antalya'da, trol teknesinde avlanırken elini halata sıkıştırarak yaralanan balıkçının yardımına deniz polisi yetişti.

Alınan bilgiye göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi açıklarında trol teknesinde avlanan 46 yaşındaki Serdal Sel'in eli halata sıkıştı.

Parmaklarından yaralanan balıkçı için, teknedeki balıkçı arkadaşları deniz polisinden ve sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi.

Tekneye yanaşan deniz polisi botu yaralı Sel'i alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Burada hazır bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan balıkçının "üç parmağının tırnak seviyesinden koptuğu, parmaklarında ezikler bulunduğu" belirtildi.

