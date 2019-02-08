Eline aldığı silah ölümüne neden oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde eline aldığı tabancanın aniden ateş alması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Yapraklı köyünde yaşayan Recep Avcı’nın (16) eline aldığı tabanca bilinmeyen bir nedenle ateş aldı. Tabancanın ateş alması ile vurulan Avcı, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce Kahta Devlet Hastanesine, ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Recep Avcı yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.



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