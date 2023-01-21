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  4. Eline aldığı terlikle eşini dövdü sonrasında ortalık karıştı! Kavgada kan kantı

Eline aldığı terlikle eşini dövdü sonrasında ortalık karıştı! Kavgada kan kantı

21.01.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Orhan Ö. ile eşi Feray Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma, akrabaların dahil olmasıyla kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken polis kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı.

Eline aldığı terlikle eşini dövdü sonrasında ortalık karıştı! Kavgada kan kantı

Olay, Fatih Dervişali Mahallesi’nde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Ö. ile eşi Feray Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma, akrabaların dahil olmasıyla kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Feray Ö.’nün kardeşi Alişar U., Orhan Ö.’yü göğsünden bıçakladı. Ağabeyinin yaralandığını gören Özcan Ö. de eline aldığı bıçakla Alişar U.’yu göğsünden yaraladı.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kavgada ağır yaralanan Orhan Ö. ve Alişar U. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları gözaltına aldı. Konuyla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilirken, polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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