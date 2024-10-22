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  4. Eline alıp fırlatmıştı! Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı sonrası eski konuşması gündem oldu "Asacak ip mi bulamıyorsun, al sana ip veriyorum"

Eline alıp fırlatmıştı! Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı sonrası eski konuşması gündem oldu "Asacak ip mi bulamıyorsun, al sana ip veriyorum"

22.10.2024 16:02
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22.10.2024 16:02
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı siyasette büyük bir gündem yarattı. Bahçeli konuşmasında teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırırken Bahçeli'nin yıllar önce teröristbaşının asılmasıyla alakalı yaptığı açıklama ve ip fırlattığı anlar yeniden gündem oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada yaptığı 'Öcalan' çıkışıyla büyük gündem yaratmıştı. O açıklama sonrası sosyal medyada Bahçeli'nin eski bir konuşması yeniden gündem oldu.

"TERÖRİSTBAŞININ TECRİDİ KALDIRILIRSA, GELSİN TBMM DEM PARTİ GRUP TOPLANTISI'NDA KONUŞSUN"

MHP TBMM Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli, geçen haftaki grup konuşmasındaki "Türkiye'ye getirilirken, 'her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" sözlerini anımsatarak, şunları söylemişti:

"Bu çağrımın iç yüzünü henüz anlamayan, anlasa bile işine gelmediğinden saptırmaya çalışanlar çok sayıdadır. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir. 'Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz' diyenlere de sesleniyorum, şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne de Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız, vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız. Türkiye ve Türk milleti için her fedakarlığı yapmaya, her çileye katlanmaya, lazım gelen her adımı atmaya kararlıyız, inançlıyız, tarih huzurunda diyorum ki yeminliyiz. 'Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat, Yeni Türkiye' temelinde bagajları boşaltalım ve milli ülküleri hep birlikte yakalayalım."

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"ÖCALAN'I ASACAK KADAR İP Mİ BULAMIYORSUN! AL SANA İP VERİYORUM" DEDİĞİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Bahçeli'nin bu sözleri büyük yankı uyandırırken sosyal medyada da hızla eski bir konuşması yayıldı. Bahçeli 2007 yılındaki söz konusu konuşmasında, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı asmak için ip atmıştı.

Bahçeli o konuşmasında Erdoğan'a seslenerek, "‘Niye asmadınız' diye Milliyetçi Hareketi suçluyorsun. Sen niye asmıyorsun. Oğluna gemi alacak kadar paran var, asacak kadar ip mi bulamıyorsun. Al sana bir ip veriyorum al da as." diyerek korumasından aldığı kalın bir halatı kalabalığa doğru atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan
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