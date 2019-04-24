Eline demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eline demir korkuluk saplanan çocuk tedavi altına alındı.
Çırkan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan 7 yaşındaki Ahmet Özdemir'in çığlık attığını duyan ailesi ve komşuları çocuğun yanına koştu.
Özdemir'in sağ eline bahçenin demir korkuluğunun saplandığının görülmesi üzerine, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğun eline batan kısmı demir kesme makasıyla korkuluktan ayırdı. Ardından 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırılan çocuğun elindeki demir müdahaleyle çıkarıldı.
Ahmet Özdemir'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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