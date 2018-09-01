Eline demir saplanan çocuğun yardımına itfaiye koştu

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde eline korkuluk demiri batan 9 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları ve hastanede yapılan müdahaleyle kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Zahit Mahallesi'ndeki evlerinin 1,5 metre yüksekliğindeki demir kapısına tırmanmaya çalışan Rıdvan B, dengesini kaybederek düştü.
Sağ eline, kapının üstündeki demir parmaklık saplanan çocuğun bağrışları üzerine olay yerine gelen vatandaşlar, durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Tarsus İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, çocuğun eline saplanan demiri bağlı olduğu korkuluktan spiral yardımıyla ayırdı.
Eline batan demir parçasıyla birlikte Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ameliyata alındı.
İtfaiye ekiplerinin de yer aldığı operasyonda, çocuğun eline saplanan demir parçası uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.
Rıdvan B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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