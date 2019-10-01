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Eline saplanan 20 santimlik demirle hastaneye kaldırıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 23:57 | Son Güncelleme

Sivas'ta 14 yaşındaki çocuk, eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.

Eline saplanan 20 santimlik demirle hastaneye kaldırıldı!

Fatih Mahallesi'nde, Nurullah Y. (14) bir apartmanın bahçe duvarından atlarken sol eli korkuluk demirlerine saplandı.

Olayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun demir korkuluklara saplanan elini kurtarmayı başaramayınca demirleri kesti.

Nurullah Y. eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik demirle Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Nurullah Y'nin ameliyata alınacağı öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas korkuluk yaralanan çocuk

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