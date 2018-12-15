HABER

Eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 13:23 | Son Güncelleme

AKSARAY'da bir lisenin duvarından atlayan Şerife S.'nin (16) eline korkuluk demiri saplandı.

Eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da bir lisenin duvarından atlayan Şerife S.'nin (16) eline korkuluk demiri saplandı. Genç kız, itfaiye ekibi demiri kestikten sonra elindeki parçayla hasteneye götürüldü.
Olay, Sofular Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde bulunan Aksaray Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre lisenin etrafını çevreleyen demir korkulukların atlamak isteyen Şerife S., dengesini kaybedip, düşerken sağ eli demir korkuluklara saplandı. Şerife S'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sırasında gözyaşlarını tutamayan genç kız, demir parmaklığın kesilmesi sonucu kurtarıldı. Kesilen demir parçasıyla hastaneye kaldırılan Şerife S. tedavi altına alındı. Elindeki demir parçası çıkarılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldıEline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...Eş değiştirme rezaleti! 6 erkek ve 5 kadın...
Adliyeden kaçan şüpheli, polisi alarma geçirdiAdliyeden kaçan şüpheli, polisi alarma geçirdi
Çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandıÇekiciye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamadı

Osmanbey metrosunda facia! Seferler yapılamadı

Fatih Portakal'a bir şok daha!

Fatih Portakal'a bir şok daha!

Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü yorumladı

Rıdvan Dilmen Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye dönüşünü yorumladı

Yanal'dan Burak Yılmaz bombası!

Yanal'dan Burak Yılmaz bombası!

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

CHP Adana, Antalya ve Bursa adayları belli oldu! Ümraniye için ise 'Geri çekil' talimatı

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

Bakanlıktan aile hekimliğiyle ilgili yeni hamle: Aile Hekiminizi Erken Tanıyın kampanyası

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Korkunç! Yeğenleriyle cinsel ilişkiye girdi diye ormana götürüp...

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Astsubay-polis düellosunda yeni gelişme! Her şeyi anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

Mucize kurtuluş! Herkes şaştı kaldı

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Tam 2 kilo! Karnından çıktı! Doktorlar şaşkın: İlk kez karşılaşıyoruz

Tam 2 kilo! Karnından çıkanlar şoke etti

İğrenç olay! 65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

65 yaşındaki adam 13 yaşındaki kızı tenhaya götürüp...

Tabancayla oynarken babasını öldürmüştü! İbretlik fotoğraf

Tabancayla oynarken babasını öldürmüştü! İbretlik fotoğraf

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı

Markette korkunç olay! Kıskandı, 44 yerinden bıçakladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.