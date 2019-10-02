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Eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 01:07 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, aparmanın bahçe duvarından atlayan Nurullah Yıldız'ın (14) eline korkuluk demiri saplandı.

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, aparmanın bahçe duvarından atlayan Nurullah Yıldız'ın (14) eline korkuluk demiri saplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan Yıldız, elinde 20 santimetrelik korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 32'nci Sokak'ta meydana geldi. Nurullah Yıldız, iddiaya göre bir apartmanın bahçe duvarından atlarken sol eline korkuluk demirleri saplandı. Olayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, korkuluk demirini çocuğun elinden çıkaramayınca, demir parmaklıkları kesti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Nurullah Yıldız, eline saplanan yaklaşık 20 santimetrelik demirle birlikte Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Nurullah Yıldız, eline saplanan demir parmaklığın çıkarılması için ameliyata alındı.

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