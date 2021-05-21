Elini hızara kaptırdı: Ömür boyu bir elini kullanamama durumu var

“Ameliyat geçirdim. Ameliyat başarısız olmuş. Damarlar, sinirler kopmuş. Kemiğin telini çekerken koparmışlar parmağım yamuk tuttu. Daha sonraki süreçte Trabzon’daki hastaneye gittik, birçok hastaneyi gezdik. Ama bir sonuç alamadık. Ya keselim dediler yada donduralım dediler. Parmağımın düz olmasını istiyorum, elimi tam kullanabilmenin umuduyla yaşıyorum. Konya ’da bir hastane varmış. Orayla irtibata geçtik. Bizim için çok para istediler. 15- 20 bin arası tutuyormuş masraf. Maddi durumumuz olmadığı için yaptıramıyoruz.” dedi.

Yeniden elini tam kullanmayı çok arzuladığını kaydeden Habibe Büyükdağ, Konya’daki hastanede ameliyat olabilmek için kendilerine hayırsever veya devlet büyüklerinin destekte bulunmalarını istedi.

"ÖMÜR BOYU BİR ELİNİ KULANAMAMA DURUMU VAR"

İlk eşini kanser hastalığından dolayı kaybeden ve ikinci kez evlilik yapan 6 çocuk annesi Fatma Sivlim, “Eşim günlük 60 liraya yevmiyeye çalışıyor. Normal zamanda zaten kıt kanaat geçiniyorduk, maddi olarak çok zor durumdayız, sosyal hizmetler, belediye, valilik bu kurumlar yardımcı oluyorlar ama 8 nüfuslu bir aileyiz yetmiyor." diye konuştu.

Maddi imkânsızlıktan ötürü kızının elini kullanamayacağının üzüntüsünü yaşayan anne Fatma Sivlim, "Kızım daha 17 yaşında daha çok genç. Bir şeyler geç olmadan bizlere yardım eli uzatılsın, ömür boyu bir elini kullanamama durumu var. Biz Habibe’nin parmağını tedavi ettirebilmek için farklı hastanelere, farklı şehirlere götürdük. Ama bir sonuç alamadık. En son Bayburt Devlet Hastanesine bir doktorumuz geldi. İyi bir doktor. Parmağı görünce olmayacak gibi değil dedi. Biz anlattık ya kesilecek ya dondurulacak diye. Bize Konya’daki doktoru önerdi. Kendi dokusundan doku testi yapılıp kendi ayağının ikinci parmağından oraya eklemini koyup tedavi edilebilir diye söyledi. Şuan bizim maddi durumumuz iyi değil. Değil hastaneye istenen 15- 20 bin lirayı vermeyi Konya’ya yol parası bulacak durumumuz yok. Zor durumdayız bakalım hayırlısı” dedi.