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Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye götürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 21:24 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, şarküteride çalışan Kudret Kınal, elini kıyma makinesine kaptırdı.

Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye götürüldü

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, şarküteride çalışan Kudret Kınal, elini kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen eli kurtarılamayan Kınal, kıyma makinesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şarküteride çalışan Kudret Kınal, iddiaya göre kıyma çekerken elini makineye kaptırdı. Kudret Kınal'ın feryadını duyan diğer çalışanlar hemen yardımına koşarken, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi geldi. Sağlık ve itfiye ekibinin uzun uğraşlarına rağmen Kudret Kınal'ın eli kıyma makinesinden kurtarılamadı. Bunun üzerine Kudret Kınal kıyma makinesiyle birlikte Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kudret Kınal, buradan makineyle birlikte Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye götürüldüElini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye götürüldüElini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye götürüldüElini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye götürüldü

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