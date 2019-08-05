HABER

Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye götürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 01:19 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, şarküteride çalışan Kudret Kınal, elini kıyma makinesine kaptırdı.

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, şarküteride çalışan Kudret Kınal, elini kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen eli kurtarılamayan Kınal, kıyma makinesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şarküteride çalışan Kudret Kınal, iddiaya göre kıyma çekerken elini makineye kaptırdı. Kudret Kınal'ın feryadını duyan diğer çalışanlar hemen yardımına koşarken, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi geldi. Sağlık ve itfiye ekibinin uzun uğraşlarına rağmen Kudret Kınal'ın eli kıyma makinesinden kurtarılamadı. Bunun üzerine Kudret Kınal kıyma makinesiyle birlikte Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kudret Kınal, buradan makineyle birlikte Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

PARTNERÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık ettiÖlümünden sonra da erkekleri kendine aşık etti
12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü12 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla öldü
Marmaris'te arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı Marmaris'te arızalanan teknedeki 2 kişi kurtarıldı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

F.Bahçe'den ayrıldı, kendini toplayamadı!

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.