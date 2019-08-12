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Elini kaptırdığı kıyma makinesi ile hastaneye götürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, babasına ait kasap dükkanında elini kıyma makinesine kaptıran Suriye uyruklu Halil Zavak (14), yaralandı.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, babasına ait kasap dükkanında elini kıyma makinesine kaptıran Suriye uyruklu Halil Zavak (14), yaralandı. Makineyle birlikte hastaneye kaldırılan Zavak'ın eli itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Devrişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Yusuf Zavak'a ait kasap dükkanında çalışan Halil Zavak kıyma çekerken elini makineye kaptırdı. Dükkandaki müşteri durumu fark edince Zavak'ın elini kurtarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı, sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri Halil Zavak'ı kıyma makinesiyle birlikte Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahaleyi yapan doktorlar, çocuğun elini makineden çıkarmak için itfaiyeden yardım istedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kıyma makinasını keserek çocuğun elini çıkardı. Ameliyata alınan Halil Zavak'ın elini kaybedebileceği belirtildi.

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