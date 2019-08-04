HABER

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 21:52 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kıyma makinesine elini kaptıran ve kurtarılamayınca hastaneye kıyma makinesiyle birlikte kaldırılan kasabın parmakları itfaiye ekiplerinin de girdiği ameliyatta kurtarıldı.Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kıyma makinesine elini kaptıran ve kurtarılamayınca hastaneye kıyma makinesiyle birlikte kaldırılan kasabın parmakları itfaiye ekiplerinin de girdiği ameliyatta kurtarıldı.

Olay, Akyazı ilçesi Kuzuluk Mahallesi’nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Kudret K., elini kıyma makinesine kaptırdı. Elini kıyma makinesine kaptıran kasabın feryadını duyan diğer vatandaşlar yardıma koşarak, makineyi durdurdu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve SAKTİM ekipleri, kasabın elini kurtarmak için seferber oldu. Yaralı kasap makineyle birlikte hastaneye kaldırıldı.
Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Kudret K., için itfaiye ekipleri sağlık ekipleriyle birlikte ameliyata girdi. Çalışmalar sonucu kasabın eli et makinesinden çıkarıldı. Yaralı kasabın parmaklarının büyük bölümünün zarar gördüğü öğrenildi.

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı

Elini kaptırdığı kıyma makinesiyle hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

Denizde korkutan kaza! 'Yara almadan atlatmamız büyük bir mucizeydi'

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Ankara’da kurşunlanan sürücü kaza yaptı: 1’i ağır 2 yaralı

Kurşunlanan sürücü duvara çarparak durabildi!

Balıkesir'de yolcu otobüsünde yanarak can veren oğluna ve kardeşine son bakış!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.