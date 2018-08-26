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Elini kıyma makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 13:06 | Son Güncelleme

Elini kıyma makinesine kaptıran kadını itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ta eli kıyma makinesine sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi'nde oturan Sultan Zenbilçi (52) evinde kıyma çektiği sırada sağ eli kıyma makinesinin içine sıkıştı.

Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Zenbilçi'nin elini sıkıştığı yerden yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından kurtardı.

Elinden yaralanan Zenbilçi, 112 acil servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesine kaldırarak ameliyata alındı.

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