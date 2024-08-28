Elini kolunu sallaya sallaya içeri girdi, işletmeciyi kalbinden bıçakladı

Husumetli olduğu kahvehane sahibini göğsünden bıçakladı. Olay, dün 23.25 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi’nde yaşandı. Mehmet Y. isimli şahıs, husumetlisi olduğu işletmeci Eyüp Deniz’in masasına gelerek belinden çıkardığı bıçağı Deniz’in göğsünün sağ tarafına sapladı.

CAN HAVLİYLE KOŞARAK KAÇTI

Bıçaklanan Deniz ayağa kalkarak Mehmet Y.’yi kendinden uzaklaştırdı. Koşarak kendini kahvehanenin dışına attı. Yaşanan onay ve panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Eyüp Deniz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Deniz’in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Mehmet Y. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Mehmet Y. bugün çıkarıldığı adliyede tutuklandı.



Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır