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Elini nereye koyacağını şaşırdı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.08.2018 09:13 | Son Güncelleme

Neil Armstrong'un öyküsünü beyazperdeye taşıyan First Man filminin galasında yıldızlar geçidi yaşandı.

film galasına ünlü sunucu Elisa Isoardi'nin derin yırtmaçla verdiği imtihanı damga vurdu.

Elisa Isoardi`nin zor anları

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Katılan çok sayıda konuk arasında en çok dikkati çeken İtalyan sunucu Elisa Isoardi oldu.
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Derin yırtmacı yüzünden rahat yürüyemeyen Isaordi, kırmızı halıda zor anlar yaşadı.
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Anahtar Kelimeler:
Elisa Isoardi yırtmaç kırmızı halı

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