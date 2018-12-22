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Elini pres makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 17:34 | Son Güncelleme

HATAY’ın İskenderun ilçesinde, fabrikada elini pres makinesine kaptıran işçi Servet Aksoy'un (39), 2 parmağı koptu, 2 parmağı da büyük oranda zedelendi.

Elini pres makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’ın İskenderun ilçesinde, fabrikada elini pres makinesine kaptıran işçi Servet Aksoy'un (39), 2 parmağı koptu, 2 parmağı da büyük oranda zedelendi.
İskenderun ilçesinde bir filtre fabrikasında çalışan Servet Aksoy, elini pres makinesine kaptırdı. Aksoy’un yardımına önce arkadaşları koştu. Aksoy’un parmaklarının sıkıştığı bölüm, pres makinesinden çıkarıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Aksoy'un parmaklarının arasında kaldığı makine parçası, önce itfaiye ekipleri tarafından spiralle kesildi. Ardından bükülerek, çıkarıldı. Ancak, Aksoy’un işaret ve orta parmağının koptuğu, yüzük ve serçe parmağının büyük oranda zedelendiği görüldü. İşçi, tedavi altına alındı.

FOTOĞRAFLI

Elini pres makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu

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