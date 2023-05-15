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  4. Elini son kez tuttuğu anlar yürekleri yaktı! Dehşet anları saniye saniye görüntülendi

Elini son kez tuttuğu anlar yürekleri yaktı! Dehşet anları saniye saniye görüntülendi

15.05.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 3 gün önce gece saatlerinde meydana gelen kazada otomobilin çarpması ile savrularak inşaat alanına düşen 73 yaşındaki kadın hayatını kaybetmişti. Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı çifti bir adımla ayıran kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Hayatını kaybeden eşinin elini son kez tutan adamın görüntüleri ise yürekleri dağladı.

Kaza, 12 Mayıs Cumartesi gecesi saat 23.40 sıralarında Sapanca'nın Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Adile Balcı’ya, A.A. (21) idaresindeki otomobil çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yolun kenarında bulunan inşaat alanına düşen kadına yardım etmek isteyen sürücü A.A. da aynı yere düşerek yaralandı. Bu esnada İ.Ş. (22) yönetimindeki hafif ticari araç, A.A.’nın otomobili ile kazaya yardım etmek için aracını park eden İ.D. (22) otomobile çarptı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında; otomobilin çarptığı yaya Adile Balcı, çarptığı kadına yardım etmek istediği esnada inşaat alanına düşen A.A. ile hafif ticari araç içerisinde bulunan S.Ş. ve Sinem Ş. isimli 4 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralanan Adile Balcı kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FECİ KAZA KAMERADA

Yaşanan feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yaşlı çiftin yolun karşısına geçmek istediği esnada, otomobilin kadına çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadının, bir adım gerisindeki eşinin ise çaresizce ona yardım etmek için peşinden koştuğu anlar görüldü.

EŞİNİN ELİNİ SON KEZ TUTTU

Öte yandan, kaza esnasında Adile Balcı’nın yanında olan ve yardım bekledikleri esnada eşinin elini bir an bile bırakmayan adamın görüntüleri de yürekleri dağladı.

(İHA)

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