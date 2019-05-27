EMRE ŞAHİNOL - Samsun'un Bafra ilçesinde ev hanımı 43 yaşındaki Hatice Demirkaya, yaptığı ekmekler çok beğenilince bahçesine inşa ettirdiği taş fırınla ekmek üretiyor.

İlçede "Ekmekçi Abla" olarak anılan 3 çocuk annesi Demirkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekmek yapmayı çok sevdiğini belirterek, ailesine ev yapımı ekmek yedirmek için kolları sıvadığını söyledi.

Komşularının yaptığı ekmeği tattıklarında çok beğendiklerini ifade eden Demirkaya, bir komşusuna ekmek verdiğinde kendisine para verdiğini, bu duruma üzüldüğünü ve kabul etmediğini anlattı.

Aile ekonomisine katkı sunmak için denediği işlerde başarısız olduğunu, hayatını sorguladığını dile getiren Demirkaya, komşusunun, ekmek yaparak para kazanabileceği yönünde kendisini yönlendirdiğini belirterek, "Ben bu hayatta neyi başardım' diye hayatımı sorguladığım bir dönem yaptığım ekmekler beğenilince eşime bahçeye taş fırın yaptırarak ekmek üretmeye başladım. Şimdi para kazanıyorum, aileme destek oluyorum. Ayaklarımın üzerinde durduğum için mutluyum." diye konuştu.