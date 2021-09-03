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  4. Elinin tersiyle itti! Japon Prenses Mako unvandan sonra parayı da reddetti

Elinin tersiyle itti! Japon Prenses Mako unvandan sonra parayı da reddetti

03.09.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soylu olmayan bir aileye mensup okul arkadaşıyla evlenme kararı almasından sonra tüm kraliyet unvanlarından vazgeçen, Japon İmparatoru Naruhito'nun yeğeni Prenses Mako şimdi de halktan biriyle evlenen kraliyet mensubu kadınlara verilen 1.2 milyon dolarlık ödeneği reddetti.

Elinin tersiyle itti! Japon Prenses Mako unvandan sonra parayı da reddetti

Aşkı için kraliyet unvanlarından vazgeçerek 2017'de Kei Komuro ile nişanlanan Japon Prenses Mako, şimdi de hakkı olan 1.2 milyon dolarlık ödeneği reddetti. Çift sade bir törenle evlenecek. Çiftin ABD’deki hukuk sınav sonuçlarını beklediği ve New York’taki bir hukuk firmasında çalışacakları konuşuluyor.

Çiftin resmi seremoniler ve geleneksel Şinto törenini de gerçekleştirmeden evlenerek ardından ABD'ye yerleşmeye karar verdikleri açıklandı.

Prenses Mako'nun babası Veliaht Prens Akishino kızının kararını desteklediğini ancak halkın bu konuda anlayışını kazanması gerektiğini söylemişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tokyo'daki Uluslararası Hıristiyan Universitesi'nde tanışan Mako ve Kei Komuro 2017'de nişanlanmıştı. Mako'nun sıradan vatandaş olan Komuro ile evlenme kararı alması, ülkedeki yasalara göre prensesin kraliyet unvanlarını kaybetmesine neden oldu.

Japon basını daha önce evlendiği ve nafaka ödediği öğrenilen Komuro'nun Prenses Mako ile para için evlendiğini iddia etmişti. Çift ilk olarak 2018'de evleneceklerini açıklamış ancak daha sonra düğün ertelenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya
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