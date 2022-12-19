Elite'in seksi yıldızı Maria Pedraza çıplak pozlarını paylaştı!

La Casa de Papel ve Elite gibi ses getiren yapımlarla milyonların tanıdığı bir isme dönüşen Maria Pedraza, çıplak pozlarıyla ilgi odağı oldu.

Pedraza'nın iddialı paylaşımına kısa sürede 1 milyona yakın beğeni geldi.

Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi olan Maria Pedraza, geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Cesur pozlarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Maria Pedraza, La Casa de Papel dizisindeki rol arkadaşı Jaime Lorente ile aşk yaşamıştı.

26 yaşındaki güzel oyuncu, şimdilerde meslektaşı Alex Gonzalez ile birlikte.



