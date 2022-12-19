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Elite'in seksi yıldızı Maria Pedraza çıplak pozlarını paylaştı!

19.12.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elite dizisinden ayrıldıktan sonra Toy Boy dizisinde rol alan ünlü oyuncu Maria Pedraza, Instagram hesabından paylaştığı üstsüz pozlarla dikkatleri üzerine topladı. İspanyol güzelin cesur paylaşımına beğeni yağdı.

Elite'in seksi yıldızı Maria Pedraza çıplak pozlarını paylaştı!

La Casa de Papel ve Elite gibi ses getiren yapımlarla milyonların tanıdığı bir isme dönüşen Maria Pedraza, çıplak pozlarıyla ilgi odağı oldu.

Elite'in seksi yıldızı Maria Pedraza çıplak pozlarını paylaştı!

Pedraza'nın iddialı paylaşımına kısa sürede 1 milyona yakın beğeni geldi.

Elite'in seksi yıldızı Maria Pedraza çıplak pozlarını paylaştı!

Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi olan Maria Pedraza, geçtiğimiz günlerde bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Elite'in seksi yıldızı Maria Pedraza çıplak pozlarını paylaştı!

Cesur pozlarının yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Maria Pedraza, La Casa de Papel dizisindeki rol arkadaşı Jaime Lorente ile aşk yaşamıştı.

Elite'in seksi yıldızı Maria Pedraza çıplak pozlarını paylaştı!

26 yaşındaki güzel oyuncu, şimdilerde meslektaşı Alex Gonzalez ile birlikte.

Elite'in seksi yıldızı Maria Pedraza çıplak pozlarını paylaştı!


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