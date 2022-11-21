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  4. Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

21.11.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

La Casa de Papel ve Elite gibi efsane yapımlarla ünlenen seksi oyuncu María Pedraza, Instagram hesabından paylaştığı iddialı pozuyla beğeni topladı. Straplez bir elbise tercih eden İspanyol yıldız takipçilerinden tam puan aldı.

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı

26 yaşındaki güzel oyuncu María Pedraza, dünyaca ünlü bir giyim markası için kamera karşısına geçti. Tek göğsünde taşlar bulunan şık bir siyah elbise giyen Pedraza, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı

Instagram'da keşfedilen ünlü oyuncu, 2017 yılında Loving filminde rol aldı.

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkat çekti

Sonrasında tüm dünyada ses getiren La Casa de Papel dizisinde Alison Parker karakterine hayat verdi. Bankadaki rehineler arasında yer alan yıldız, duru güzelliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkat çekti

Elite dizisiyle tanınırlığını arttıran María Pedraza, şimdilerde Toy Boy'da kamera karşısına geçiyor.

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkat çekti

Instagram'da 11 milyonu aşkın takipçisi bulunan İspanyol güzel, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkat çekti

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkat çekti

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkat çekti

Elite'nin yıldızı María Pedraza göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Düzgün fiziği dikkat çekti


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Maria Pedraza elite la casa da papel

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