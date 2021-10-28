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Eliz Sakuçoğlu aşka geldi! "Beni gözlerinle öp"

28.10.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Ekin Mert Daymaz, Hakan Sabancı, Murat Boz ve Beran Benan gibi isimlerle aşk yaşayan stilist Eliz Sakuçoğlu, şimdiki sevgilisiyle fotoğraflar paylaştı.

Eliz Sakuçoğlu aşka geldi! "Beni gözlerinle öp"

Murat Boz'la yaşadığı aşkla ünlenen Eliz Sakuçoğlu, iki buçuk yıldır birlikte olduğu DJ sevgilisi Semih Ergün’le sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor.

Sakuçoğlu, bu sefer de siyah beyaz fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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"BENİ GÖZLERİNLE ÖP"

Aşk pozlarına İngilizce “Beni gözlerinle öp” notunu yazan Sakuçoğlu’nun iddialı bikinisi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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Eliz Sakuçoğlu, geçtiğimiz haziran ayında da Ergün ile birlikteliklerinin ikinci yılını kutlamıştı. Sevgilisini öpücüklere boğarken çekilen fotoğrafını yayınlayan Sakuçoğlu, Semih Ergün'e duyduğu aşkı dile getirmişti.

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"SENİN SAYENDE"

Ünlü isim, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: "Ruhumu gülümsetiyorsun, senin sayende kalbim farklı bir ritimle çarpıyor. Sen benim parlayan ortağımsın. Kırıldığımda iyileşmeme yardımcı olan, yolculuğuma saygı duyan, en büyük sırları keşfetmeme yardımcı olan ve benimle dans edensin... Seni hissedebiliyorum Romeo... Nice yıllarımız olsun..."

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Eliz Sakuçoğlu Instagram
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