Eliz Sakuçoğlu'dan 'spor' paylaşımı

Stilist Eliz Sakuçoğlu, normalleşme süreci sonrasında tatile çıkmış ve sosyal medya hesabından renkli paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Bir yandan güneşin tadını çıkartan Sakuçoğlu bir yandan da çekici fiziğini sergilediği iddialı paylaşımlarda bulunuyor.

36 yaşındaki Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştıktan kısa bir süre sonra bu defa spor yaparken çekilmiş görüntülerini paylaştı. Sakuçoğlu’nun hesabından spor yaptığı anları paylaşarak bu fiziğin altında nasıl yoğıun bir çalışmanın yattığını göstermiş oldu.

