Eliz Sakuçoğlu'ndan cesur paylaşım

Eliz Sakuçoğlu uzun bir aranın ardından hızlı bir dönüş yaptı. GQ gecesinin en cesur kadını olmayı başardı
GQ gecesinin en cesur kadını!
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.Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, dün gece Volkswagen Arena'da düzenlenen "GQ Men of The Year" ödül törenine katıldı.
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Eliz Sakuçoğlu uzun bir hazırlık sürecinin ardından, paylaştığı cesur fotoğrafla sosyal medyayı salladı.
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Eliz Sakuçoğlu, gece boyunca yakın dostlarıyla çekildiği fotoğrafları da Instagram sayfasında yayınladı.
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Yasemin Taciroğlu - Yaman Taciroğlu
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Sakuçoğlu daha önce de bir çok kez iddialı paylaşımları ile gündem olmuştu...
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