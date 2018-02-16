MAGAZİN

Eliz Sakuçoğlu'ndan cesur paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 09:22 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafla olay olan Eliz Sakuçoğlu daha önce hiç bu kadar cesur olmamıştı...

Eliz Sakuçoğlu uzun bir aranın ardından hızlı bir dönüş yaptı. GQ gecesinin en cesur kadını olmayı başardı

GQ gecesinin en cesur kadını!

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.Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu, dün gece Volkswagen Arena'da düzenlenen "GQ Men of The Year" ödül törenine katıldı.
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Eliz Sakuçoğlu uzun bir hazırlık sürecinin ardından, paylaştığı cesur fotoğrafla sosyal medyayı salladı.
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Eliz Sakuçoğlu, gece boyunca yakın dostlarıyla çekildiği fotoğrafları da Instagram sayfasında yayınladı.
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Yasemin Taciroğlu - Yaman Taciroğlu
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Sakuçoğlu daha önce de bir çok kez iddialı paylaşımları ile gündem olmuştu...
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
soyunmanın oranı buranı göstermenin adı cesurluksa bende soyunayım ama sapık derler
Şahsiyeti adına her şeyini kaybetmiş, yoksunlaşmış ve daha da kaybedeceği bir şey kalmamış demek ki.
çıplaklık cesaret olmuş üzerlerinde bişey kalmayacak yakında.
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