MAGAZİN

Eliz Sakuçoğlu'nun şaşırtan keyfi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.01.2019 09:40 | Son Güncelleme

Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu sosyal medya hesabı üzerinden keyif aldığı şeyi açıkladı.

Eliz Sakuçoğlu'nun şaşırtan keyfi!

Şarkıcı Murat Boz ile yaşadığı aşkla adını geniş kitlelere duyuran Eliz Sakuçoğlu bu ilişkinin bitmesinin ardından bu defa sporcu yönü ve fit vücuduyla gündem olmaya devam etti. Sosyal medya hesabı üzerinden sürekli olarak spor salonlarında yaptığı çalışmalara dair görüntüler paylaşan Sakuçoğlu, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Herkesin nefretle bahsettiği yoğun İstanbul trafiğinde araç sürerken çektiği görüntüleri hesabından paylaşan Sakuçoğlu bu görüntülerin üzerine yazdığı; “Saatlerce araba kullanabilirim, trafik olsun olmasın müthiş keyif alıyorum… Ya siz?” satırlarıyla şaşırtıcı bir yönünü ortaya koydu.

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Eliz Sakuçoğlu instagram

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