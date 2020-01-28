MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Eliz Sakuçoğlu sevgilisi Semih Ergün'ü öpücüklere boğdu

Eliz Sakuçoğlu sevgilisi Semih Ergün'ü öpücüklere boğdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Stilist Eliz Sakuçoğlu, önceki akşam sevgilisi Semih Ergün ile birlikte Kuruçeşme'de görüntülendi.

Birbirlerini öpücüklere boğan çiftin bu anları flaşların patlaması ile son buldu

Eliz Sakuçoğlu sevgilisi Semih Ergün'ü öpücüklere boğdu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; stilist Eliz Sakuçoğlu, önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.
Sevgilisini yaklaşık 10 dakika bekleyen Sakuçoğlu'nun bu sırada sık sık telefonu ile Semih Ergün'ü araması dikkatlerden kaçmadı.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Koşar adımlarla araca binen Semih Ergün, Eliz Sakuçoğlu'nu adeta öpücüklere boğdu.
İkilinin bu anları flaşların patlaması ile son buldu.

"İYİ YAKALADINIZ"

"İYİ YAKALADINIZ"
Gazetecileri fark eden ikili, "İyi yakaladınız, kolay gelsin" diyerek gözlerden kayboldu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eliz Sakuçoğlu, Semih Ergün,

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

İstanbullulara müjde! Karar bekleniyor

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı'nın ilginç yoga paylaşımı olay oldu

Spor iç çamaşırlarıyla ilginç paylaşım

Jelena Karleusa Ariana Grande'yi hedef aldı!

Hedefinde Ariana Grande vardı! O kıyafeti görünce sinirlendi

Florence Pugh sütyen giymeyince olay oldu! Tüm gözler ondaydı

Turuncu saten elbisenin içine sütyen giymeyince...

Tuna Arman sosyal medyanın gündeminde! ‘Binlerce tarikat şeyhinin bu ülkeye bir akut köpeği kadar faydası yok’

Gündeme oturdu! 'Binlerce tarikat şeyhinin...’

Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'a olay sözler! 'Ne halt yiyeceksen ye!'

Olay sözler: 'Ne halt yiyeceksen ye!'

Gökhan Özoğuz'dan Bedri Gencer'e sert tepki! 'Hakkımı helal etmiyorum'

Olay paylaşım sonrası kendini tutamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.