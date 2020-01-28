Birbirlerini öpücüklere boğan çiftin bu anları flaşların patlaması ile son buldu
Eliz Sakuçoğlu sevgilisi Semih Ergün'ü öpücüklere boğdu
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; stilist Eliz Sakuçoğlu, önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.
Sevgilisini yaklaşık 10 dakika bekleyen Sakuçoğlu'nun bu sırada sık sık telefonu ile Semih Ergün'ü araması dikkatlerden kaçmadı.
ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Koşar adımlarla araca binen Semih Ergün, Eliz Sakuçoğlu'nu adeta öpücüklere boğdu.
İkilinin bu anları flaşların patlaması ile son buldu.
"İYİ YAKALADINIZ"
Gazetecileri fark eden ikili, "İyi yakaladınız, kolay gelsin" diyerek gözlerden kayboldu.
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