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Elizabeth 21'inci yüzyılın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu

09.06.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe Elizabeth'in 21'inci yüzyılın en uzun tahtta kalan hükümdarı unvanı kesinleşti.

Elizabeth 21'inci yüzyılın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu

Elizabeth, 70 yıl 127 gün tahtta oturan Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'i gün farkıyla geçti.Tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü geçtiğimiz hafta dört gün süren görkemli törenlerle kutlanan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 12 Haziran 2022 Pazar günü itibarıyla bu görevini tam 25 bin 696 gün boyunca aralıksız icra ediyor olacak. Böylece Kraliçe, Asya ülkesi Tayland'da 1946 yılından, hayatını kaybettiği 2016 yılına kadar aralıksız 70 yıl 127 gün kral olarak tahtta bulunan Bhumibol Adulyadej'i gün farkıyla geçerek 21'inci yüzyılın en uzun tahtta kalan hükümdarı unvanını da kesinleştirmiş olacak.

Sobhuza 83 yıl tahttaydı

Aslında Afrika ülkesi Svaziland'da (günümüzdeki adı Esvatini) tam 83 yıl boyunca tahtta oturan II. Sobhuza (1899-1982) en uzun görev yapan hükümdar olarak biliniyor. Ancak Sobhuza 22 yaşına dek büyükannesi tarafından temsil edilmiş ve iktidarı fiili olarak 1968'de, ülkesi İngiltere'den bağımsızlığını kazandıktan sonra devralmıştı.

1858'de Liechtenstein Prensi unvanını elde eden II. Johann Maria Franz Placidus (1840-1929) tam olarak 70 yıl, 3 ay (25 bin 658 gün) bu görevini sürdürdü. Tayland Kralı Bhumibol ise ondan 36 gün daha fazla tahtta oturdu.

Avusturya İmparatoru I. Franz Joseph (1830/48-1916) 68 yıl, Kraliçe Victoria (1819/37-1901) ise 63 yıl 6 ay hüküm sürdüler.

18. yüzyılda ise Karl Friedrich von Baden (1728-1811) ise Baden bölgesine toplam 73 yıl hükmetti.

İngiltere hükümdarı III. George (1738-1820) 60, Fransa Kralı IV. Louis (1710-1774) ise 59 yıl krallık yaptı.

Osmanlı Hanedanı'nda ise en uzun süre tahtta kalan isim 46 yıllık iktidarı (1520-1566) ile Kanuni Sultan Süleyman olmuştu.

KNA / TY,ET

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