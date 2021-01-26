Elizabeth Hurley'in üstsüz pozu gündemde! 'Üstüne bir şey giy'

Model, tasarımcı ve oyuncu Elizabeth Hurley, kar altında çektirip sosyal medyada paylaştığı üstsüz pozuyla yine gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Piers Morgan, sunuculuğunu Susanna Reid ile birlikte üstlendiği Good Morning Britain adlı programd Elizabeth Hurley'in bu pozunu yerden yere vurdu.

Morgan, Hurley'in görüntüsünün "tüyler ürpertici" olduğunu ileri sürdü. Morgan'ın programı birlikte sunduğu 50 yaşındaki Reid, her ne kadar Hurley'in gayet güzel göründüğünü belirtse de Piers Morgan bunun tam tersini savundu.

'NASIL DAYANABİLİRDİM?'

Yoğun kar yağışının yaşandığı İngiltere'de evinin bahçesinde üstünde bir hırka ve bikini altıya çektirdiği pozunu Instagram sayfasında "Nasıl dayanabilirdim?" mesajıyla birlikte paylaştı.

Hurley. 54 yaşındaki yıldızın bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı ama aynı zamanda eleştirilere de konu oldu. Hurley'in bu pozunu, 18 yaşındaki oğlu Damian'a çektirdiği ortaya çıktı. Bu durum da bazı kişiler tarafından "insan çocuğuna böyle yapmaz" şeklinde eleştirilere neden oldu.

