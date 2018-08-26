Elizabeth Hurley kimseyi umursamıyor

Birkaç gün önce üstsü şekilde havuzda yüzerken çekilen videosuyla sosyal medyada olay yaratan Elizabeth Hurley, bu kez pembe bikinisiyle objektif karşısına geçti. Bir hulo hop çemberiyle poz veren 53 yaşındaki Hurley'in bu paylaşımı da takipçilerinden çok sayıda beğeni topladı.

Bu kez bikini giydi

1 / 17 Elizabeth Hurley, bu paylaşımıyla bir anlamda kendi tasarladığı bikini koleksiyonundan bir parçanın da tanıtımını yapmış oldu. Hurley, uzun bir süredir kendi adını taşıyan marka için plaj giyimi koleksiyonları hazırlıyor.

2 / 17 Hurley, bazılarını 16 yaşındaki oğlu Damien'ın çektiğini açıkladığı pozları nedeniyle bir süredir eleştiri oklarını üzerine çekiyor.

3 / 17 Ünlü model, tasarımcı ve oyuncu Elizabeth Hurley, sosyal medya paylaşımıyla yine olay yarattı.

4 / 17 Daha önce de 16 yaşındaki oğlu Damien'a çektirdiğini söylediği bikinili ozları yüzünden eleştirilen 53 yaşındaki Hurley, bu kez havuzda üstsüz yüzdüğü bir videosuna Instagram sayfasında yer verdi.

5 / 17 Hurley'in neşe içinde yüzdüğü ve havuzun içinde havalara zıpladığı bu video takipçileri arasında tartışma konusu oldu.Bazı takipçileri Hurley'nin paylaşımına "Umarım bu videoyu oğlun çekmemiştir" derken bazıları da "Yakışmıyor sana neredeyse 60 yaşındasın" yorumunu yaptı.

6 / 17 Hurley'nin takipçilerinin çoğu, yıldızın gayet iyi yaş aldığını, güzel göründüğünü ama bedenini bu kadar öne çıkarmasını doğru bulmadıklarını ifade etti.

7 / 17 Son zamanlarda cüretkar pozlarını sosyal medya hesabından paylaşarak gündem olan Elizabeth Hurley, bu alışkanlığını yine sürdürüyor. 53 yaşındaki Hurley, yine bikinili bir pozunu paylaştı.

8 / 17 Yıllara meydan okuduğunu gözler önüne seren Hurley, bu pozuyla Uluslararası Bikini Günü'nü kutladı. Hurley'in bir şapkanın ardına gizlenerek çektiği üstsüz pozu takipçilerinden hem çok sayıda yorum hem de beğeni topladı. Hurley'in oğlu annesinin bu tür pozlarından hoşlanmadığını ve artık buna bir son vermesini istediğini belirtmişti.

9 / 17 İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'in sosyal medyada sık sık paylaştığı cüretkar pozlarına 16 yaşındaki oğlu Damian isyan etti.

10 / 17 İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'in sosyal medyada sık sık paylaştığı cüretkar pozlarına 16 yaşındaki oğlu Damian isyan etti.

11 / 17 Oyunculuğun yanı sıra bikini tasarımcısı da olan Elizabeth Hurley, sosyal medyada paylaştığı pozları aracılığıyla kendi ürünlerinin tanıtımını da yapıyor.

12 / 17 Ancak iddialara göre oğlu Damian, Hurley'in paylaştığı bu pozlar yüzünden zor anlar yaşamaya başladı. Arkadaşları tarafından kendisine yöneltilen annesiyle ilgili şakalara göğüs germek zorunda kalan genç adam sonunda isyan etme noktasına geldi.

13 / 17 Ancak Hurley, oğlunun bu tepkisini çok da ciddiye almıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Elizabeth Hurley, oğlunu yanlış bir şey yapmadığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Elizabeth Hurley, kendisi gibi 50'li yaşlarındaki bir kadının seksi görünmesinin kötü bir durum oluşturmadığını oğlu Damian'a anlatmaya çalışıyor.

14 / 17 Aileye yakın bir kaynak, Hurley'nin oğluna kendisi yaşında, saçları beyazlamış ve bakımsız kadınların fotoğraflarını göstererek "Bu daha mı iyi" dediğini ileri sürdü.

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