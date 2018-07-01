Elizabeth Hurley oğlunu dinlemedi, üstsüz pozunu paylaştı!

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley'nin sosyal medyada sık sık paylaştığı cesur pozlarına 16 yaşındaki oğlu Damian isyan etmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 52 yaşındaki Hurley'in oğlu Damian, bu pozlar yüzünden arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini söyleyerek annesine "artık giyinik pozlar paylaşması için" yalvarmıştı. Ancak Elizabeth Hurley, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

53 yaşındaki Hurley, bu kez üstsüz bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Hurley'nin üstsüz pozu, takipçilerinden hem çok sayıda yorum hem de beğeni topladı.





