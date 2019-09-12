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Elizabeth Warren'a Destek Artıyor

12.09.2019 08:39 | Son Güncelleme

ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’nin aday adaylarından Elizabeth Warren rakiplerine karşı atağa geçti. Anketlere göre, Warren son bir ay içinde başkanlık yarışında Demokrat aday adayları arasında destek oranını en çok arttıran isim oldu

Elizabeth Warren'a Destek Artıyor

ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’nin aday adaylarından Elizabeth Warren rakiplerine karşı atağa geçti. Anketlere göre, Warren son bir ay içinde başkanlık yarışında Demokrat aday adayları arasında destek oranını en çok arttıran isim oldu. Reuters/Ipsos anketinden çıkan sonuçlar, Warren’ın Joe Biden ve Bernie Sanders’ın ardından en kuvvetli rakip konumuna geldiğini gösterdi.

Biden'a destek değişmedi

Anket 9-10 Eylül günlerinde düzenlendi. Ankete katılan Demokratlar ve bağımsızların yüzde 11’i kendi eyaletlerindeki ön seçimlerde Warren için oy kullanacaklarını söyledi. Bu oran 1-5 Ağustos günleri arasındaki benzer bir ankete göre yüzde 3 artışa tekabül ediyor.
Biden’a destek oranı bir önceki ankete göre aynı kalırken, Sanders’a destek oranıysa yüzde 2 düştü. Demokrat aday adayları bu Perşembe günü canlı yayınlanacak tartışma programında kozlarını paylaşacak.

Warren ekonomide yapısal değişim vaadi veriyor

Tüketiciler için güçlü mali korumaların getirilmesinin savunuculuğunu yapan Warren, Amerika’nın “sadece zenginlere yaradığını” söylediği ekonomisinde büyük çaplı ve yapısal değişiklikler yapılması gerektiği mesajını sürekli veriyor.

Warren, varlıklı kesimlere yönelik vergilerin arttırılması ve buradan sağlayacak mali kaynağın öğrencilere kredi yardımı, sağlık sistemi gibi alamlara aktarılmasını istiyor.

Destek oranı istikrarla artıyor

Warren, diğer Demokrat aday adaylarının çoğunun tersine, bu yıl Demokratlar ve bağımsızlar arasındaki destek oranını sürekli olarak arttırdı. Özellikle güçlü bir performans gösterdiği ilk televizyon tartışmasından sonra yeni bir ivme yakalayan Senatör Kamala Harris ise yazın ilerleyen haftalarında bu ivmeyi devam ettiremedi ve destek oranı düştü.

Reuters/Ipsos’un anketi, Harris’le birlikte Indiana eyaletinin South Bend kenti belediye başkanı Pete Buttigieg’in şu an itibariyle Demokratlar ve bağımsızların sadece yüzde 4’lük desteğini alabildiğini ortaya koydu. Buttigieg’e destek oranı bir önceki ankette de aynıydı ancak Harris’e destek oranı yüzde 2 azaldı.

New Yorklu girişimci Andrew Yang ve Senatör Cory Booker da yüzde 3 destek oranına sahip. Diğer adaylardan hiçbiriyle yüzde 2’yi geçemedi.

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