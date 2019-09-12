Elizabeth Warren'a Destek Artıyor

ABD’de gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’nin aday adaylarından Elizabeth Warren rakiplerine karşı atağa geçti. Anketlere göre, Warren son bir ay içinde başkanlık yarışında Demokrat aday adayları arasında destek oranını en çok arttıran isim oldu. Reuters/Ipsos anketinden çıkan sonuçlar, Warren’ın Joe Biden ve Bernie Sanders’ın ardından en kuvvetli rakip konumuna geldiğini gösterdi.

Biden'a destek değişmedi

Anket 9-10 Eylül günlerinde düzenlendi. Ankete katılan Demokratlar ve bağımsızların yüzde 11’i kendi eyaletlerindeki ön seçimlerde Warren için oy kullanacaklarını söyledi. Bu oran 1-5 Ağustos günleri arasındaki benzer bir ankete göre yüzde 3 artışa tekabül ediyor.

Biden’a destek oranı bir önceki ankete göre aynı kalırken, Sanders’a destek oranıysa yüzde 2 düştü. Demokrat aday adayları bu Perşembe günü canlı yayınlanacak tartışma programında kozlarını paylaşacak.

Warren ekonomide yapısal değişim vaadi veriyor

Tüketiciler için güçlü mali korumaların getirilmesinin savunuculuğunu yapan Warren, Amerika’nın “sadece zenginlere yaradığını” söylediği ekonomisinde büyük çaplı ve yapısal değişiklikler yapılması gerektiği mesajını sürekli veriyor.