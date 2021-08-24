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Elkızı dizisine başlayan Fikret Kuşkan, bir başka dizi anlaşması daha yaptı!

24.08.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Fikret Kuşkan, bu sezon iki farklı dizide birden hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. En son geçtiğimiz yıl final yapan Zalim İstanbul dizisinde rol alan Fikret Kuşkan, bu sezon Elkızı ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alan Akif adlı dizide boy gösterecek.

Elkızı dizisine başlayan Fikret Kuşkan, bir başka dizi anlaşması daha yaptı!

Fikret Kuşkan, bu sezon iki farklı diziyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında final yapan Zalim İstanbul dizisinde başarılı performansı ile izlediğimiz Fikret Kuşkan, pandemi nedeniyle sağlık sorunlarını öne sürmüş ve dizinin finalinde yer almamıştı.

ELKIZI DİZİSİNDE RESUL KARAKTERİ OLARAK

Fikret Kuşkan’ın yine pandemi dönemi devam ettiği bir ortamda Fox TV’nin El Kızı isimli dizisi ile anlaşma yapması dikkatlerden kaçmadı. Muğla’da çekimleri başlanan diziye katılan usta oyuncu, Ezo karakterinin babası Resul olarak izleyici karşısına çıkacak.

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MEHMET AKİF ERSOY’U CANLANDIRACAK

TRT’nin dijital kanalı için yapılan hazırlıklara bir yeni dizi daha eklendi. Akif isimli dizide İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’un hayatı konu alınacak. İstiklal Marşı’nın yazılmasının öncesi ve sonrasındaki süreci yakından izleyeceğiniz dizide, başrolde Fikret Kuşkan olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy Fikret Kuşkan
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